Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal sono la coppia “ItaliaArgentina” che si è classificata al secondo posto alle spalle di Damiano e Massimiliano Carrara durante l’ultima edizione di Pechino Express

L’influencer campana e la modella argentina hanno rilasciato un’intervista al settimanale Confidenze, e oltre a raccontare il loro viaggio nel sud est asiatico, hanno parlato anche delle loro rispettive relazioni sentimentali,

“La nostra vera vittoria è stata sfatare i pregiudizi e farci apprezzare dal pubblico. Tanti si sono ricreduti su di me, hanno scoperto chi sono veramente”, ha detto l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Estefania ha aggiunto: “Volevo arrivare in finale visto che molti ci consideravano avversarie poco temibili. Ma sono stati smentiti. E poi abbiamo sconfitto anche il solito stereotipo: siamo modelle, ma oltre alla bellezza in noi c’è tanto altro”.

Sempre l’argentina ha poi rivelato di essersi fidanzata: “Appena tornata, mi sono fidanzata. Ero single da tre anni e ora ho trovato la persona giusta. Non fa parte del mio ambiente, ma il fatto che io lavori in tivù non gli crea problemi”.

Anche Antonella sta frequentando una nuova persona (Mariano De Matteis) dopo la rottura con Edoardo Donnamaria e il breve flirt con Guglielmo Vicario: “Poco prima di partire, mi ero lasciata e stavo male. Ma Pechino Express mi ha guarita. E adesso ho conosciuto un ragazzo, un amico del fidanzato di Estefania. Ci frequentiamo da poco. Vado piano, ma con lui sto bene”.