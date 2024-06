La passionale quanto tormentata storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è andata in archivio ormai da circa un anno. Nel mentre, l’influencer campana ha avuto un breve flirt con Guglielmo Vicario (terminato, però, anzitempo) e adesso sta frequentando l’imprenditore Mariano De Matteis.

Di Edoardo si è saputo poco o nulla in merito alla sua vita sentimentale, almeno fino a poche ore fa. L'ex vippone, infatti, è stato sorpreso in compagnia di una collega, anche lei speaker di Radio Zeta. Un flirt di cui si era vociferato già lo scorso dicembre, e che vede protagonista, appunto, l'ex gieffino e Carolina Russi Pettinelli, figlia di Anna Pettinelli e del suo primo storico compagno.

I due lavorano insieme a Radio Zeta, e quindi si conoscono in qualche modo da diverso tempo. Ma di lei, la possibile nuova fiamma di Donnamaria, si sa poco o nulla. Ai tempi della storia di Edoardo e Antonella, quando entrambi si trovavano ancora nella Casa di Cinecittà, Carolina aveva affermato sin dall’inizio di non ritenere che la Fiordelisi fosse la ragazza adatta al volto di Forum: “Non posso giudicarla tramite televisione. Conoscendo molto bene lui, non pensavo fosse il suo tipo. Non riguarda il fatto estetico perché è splendida, ma proprio caratteriale. Lui ha una leggerezza di fondo, che lo contraddistingue, lei invece ha un’intensità abbastanza importante che si porta alle spalle. Credo scegliesse una persona un pochino più semplice, lei invece ha una sua complessità...".

I due sono stati sorpresi mentre erano abbracciato ai Future Hits Live, l’evento musicale che si è svolto lo scorso 31 maggio. La foto “rubata” ha fatto immediatamente il giro dei social, e molti sono convinti che tra loro non ci sia solo una semplice amicizia.

Nel gennaio 2023, quando Antonella era impegnata al Grande Fratello Vip, Anna Pettinelli si lasciò andare ad un commento velenosissimo nei suoi confronti: “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi”. Parole a cui l’ex vippona aveva replicato diversi mesi dopo: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso”.