Come procede la storia tra Marisol Castellanos e Petit dopo la fine di Amici 23? In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, la ballerina ha raccontato che dopo aver lasciato il talent show di Maria de Filippi, lei e il cantante cercano di ritagliarsi del tempo per stare insieme. Lei ad esempio lo accompagna agli impegni di lavoro come ad esempio gli instore, e lui fa lo stesso.

Marisol parla della storia con Petit

“Si, sicuramente la sua vicinanza mi ha aiutata tanto. E’ una persona squisita e mi aiutata a superare molte cose, a vederne il lato positivo. La sua presenza è fondamentale perché emana energie positive dalla mattina alla sera, trasmette calma e serenità. Nonostante la distanza penso sia fattibile riuscire a vedersi e coltivare la nostra relazione. Che cosa è accaduto dopo la finale? Ora come ora stiamo cercando di trovare dei momenti liberi e poi ci supportiamo molto, magari se lui ha degli impegni io lo accompagno e viceversa.

Com’è arrivata la danza nella mia vita? A me è sempre piaciuta la danza, la musica in generale è sempre stata presente dentro casa. Io mi sono avvicinata concretamente alla danza in seconda elementare quando mia sorella mi ha portata a provare una lezione di danza moderna e mi è piaciuta troppo. Da lì non ho più smesso. Si, nel 2022 non sono stata bene e avevo smesso danza perché sentivo che non mi faceva più stare bene come prima, avevo troppi pensieri. Poi però quando ho ripreso ho cambiato mentalità, ho avuto molta più costanza, avevo tanta più fame e voglia di fare le cose. Avevo rischiato di perdere la danza e mi ero resa conto di quanto invece fosse fondamentale per me. Da quel momento in poi la mia danza è cambiata, sono sbocciata”.