Beatrice Luzzi è stata ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. La protagonista assoluta dell’ultima edizione del Grande Fratello ha commentato il nuovo singolo di Fedez dal titolo Sexy Shop (scritto in collaborazione con Emis Killa).

“Fedez su questo è il numero uno, perché lui riesce a guadagnare su qualunque cosa. Il problema è che ci sono i figli di mezzo, capito? C’è una grande differenza. Io non sono molto d’accordo”.

Nei giorni scorsi, nel commentare l’uscita della canzone, Fedez aveva sottolineato: “Io volevo anche aggiungere una piccola postilla. E ovviamente tutti si aspettavano che io in questo brano insultassi mia moglie Ma io non intendo prendere parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative”.

Le frasi del nuovo singolo di Fedez contro team e amici di Chiara Ferrani

- Per ogni tua amica assetata di fama è acqua sorgiva

- Sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato K.O.

- Io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita

- Non fidarti mai

- Dici che sono un bugiardo ma per te io non cambio