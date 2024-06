Sono ormai diversi mesi che la vita di Chiara Ferragni e Fedez è cambiata drasticamente. L’imprenditrice digitale è stata travolta dallo scandalo “Pandoro-gate” ed è stata iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata. Il rapper, invece, è finito al centro della cronaca per via della presunta aggressione a Cristiano Iovino. Sulle vicende legali degli (ex) Ferragnez è intervenuta Selvaggia Lucarelli a RTL e, secondo la scrittrice e giornalista, la situazione più delicata sarebbe quella del cantante.

Indagini sui Ferragnez, nuove rivelazioni di Selvaggia Lucarelli

“Se ho notizie e info sulle indagini per truffa aggravata? No, non ne ho. Se dovessi dirti penso che al momento sia più delicata l’indagine per rissa di Fedez. Perché per quanto abbia potuto sistemare le cose e trovare accordi con Cristiano Iovino, il resto di rissa resta e lì penso che non ci sarà archiviazione. So però che lui ci conta molto, così mi dicono, ma io non credo proprio che andrà così. Lei, secondo me potrebbe essere anche archiviata la sua posizione. La vedo debole da un punto di vista pensale. Io so che hanno interrogato tantissime persone, hanno chiesto con quale intento hanno comprato il pandoro, se per la beneficenza o se perché era rosa e loggato Chiara Ferragni. Però è tutto un po’ così…”.

Gabriele Parpiglia è intervenuto fornendo un ulteriore dettaglio: “C’è anche un cavillo di scarico delle responsabilità, che a lei in un certo senso la potrebbe salvare”. Selvaggia ha confermato: “Sì è vero. Certo è che non serve un processo o anche una condanna penale per decidere che sia stata colpevole di aver fatto pubblicità ingannevole. A me dell’aspetto pensale frega davvero poco sinceramente. Ha pagato talmente tanto, che cosa aggiunge un processo adesso?! Quello che resta è la multa dell’Antitrust. […] Il loro futuro? Noi non sappiamo che cosa stanno preparando. C’è chi dice documentari, chi parla addirittura di libri. Se uno dei due o tutti e due – come io credo – sono intenzionati a realizzare documentari sulla loro vita”.