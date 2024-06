Dopo aver annunciato la fine della storia con Alessio Falsone per “diversità caratteriali”, si è diffuso il rumor circa un possibile ritorno di fiamma tra Anita Olivieri, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, e l’ex fidanzato Edoardo Sanson.

L’indiscrezione era stata lanciata Deianira Marzano rispondendo ad una sua follower: “Anita è a Torino dove vive il suo ex ragazzo, è stata avvistata in un bar. So che si sono risentiti, me l’ha detto una persona molto vicina. Non dico che sia a Torino per lui o che si siano rivisti, so per certo che si sono risentiti”.

Nelle ultime ore, però, è emerso un nuovo retroscena, svelato sempre dalla Marzano, secondo cui Edoardo sarebbe in vacanza con un’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip: “Edoardo Sanson (ex di Anita) è in vacanza a Marrakech con un’ex gieffina di un’edizione fa. Poi vi svelo il nome. Anita pare abbia preso un bel palo e un punto di non ritorno”.

Chi è l'ex vippona in vacanza con l'ex di Anita Olivieri

L’esperta di gossip non ha rivelato il nome, ma al suo posto ci ha pensato Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore Social, che ha svelato che l’ex vippona in questione sarebbe l’attrice romana Nicole Murgia, che durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà fu coinvolta nel cosiddetto “Van-gate” insieme a Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria.

"La discussa ex gieffina dell’anno scorso Nicole Murgia e l’ex fidanzato di Anita, Edoardo Sanson, sono amici speciali e si stanno divertendo a Marrakech. Nonostante postassero vecchie storie su Ig per depistare, lei ha contattato uno del settore per far uscire la notizia, all’insaputa di Edo, così dice. Mi sono bastati circa 40 minuti per sapere tutto e postarvelo sui social. Mentre Edoardo mentiva in privato. Nicole la conosciamo purtroppo, basta vedere cosa faceva al Gf, o chi sono i suoi amici e cosa dicono i suoi ex. Nel frattempo Anita se la ride”.