Hakan Sabanci, l’imprenditore ricco turco, e la bellissima attrice Hande Erçel, insieme da circa due anni, continuano a partecipare mano nella mano ad ogni invito mondano. I due vengono sempre immortalati ad ogni loro ospitata o presenza a qualsiasi party o evento.

Hande Erçel in queste sere ha partecipato ad una serata di premiazione con il suo fidanzato Hakan Sabanci.

I due, entrambi vestiti di nero, sono comparsi su tutte le riviste gossip, non solo per il loro look elegante, ma soprattutto per una situazione di tensione e imbarazzo che si è creata tra loro durante la serata.

Hande in difficoltà non aiutata da Hakan

Hande Erçel ha avuto difficoltà con il suo vestito mentre cercava di salire sul palco per ricevere il premio come migliore "Collaboratrice di moda dell'anno" all'Elle Style Awards Night. Infatti, l’abito lungo che indossava è rimasto impigliato nelle sue scarpe eleganti. Tutti a guardare Hande Erçel “lottare” con il suo vestito. Ad osservarla anche lo stesso fidanzato Hakan Sabanci, che anziché precipitarsi in suo soccorso si è limitato a guardarla.

Questo atteggiamento ha suscitato ovviamente una reazione negativa da parte delle fan della Erçel, che lo hanno definito inetto nel non dare una mano alla sua compagna in difficoltà.

E’ anche vero che molti non sostengono la relazione tra i due perché tropo chiacchierata. La stessa Hande ultimamente è sulla bocca di tutti per il suo modo di vestire e di fare.

Ultima critica arriva per il cachet ricevuto dopo i suoi scatti pubblicitari per un famoso brand. Sembrerebbe che Hande Erçel abbia guadagnato 8 milioni di lire turche (224mila euro) per farsi fotografare in costume.