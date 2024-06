Lo scorso 27 maggio, Anita Olivieri e Alessio Falsone, attraverso un comunicato congiunto su Instagram, hanno annunciato la fine della loro relazione, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Pochi giorno dopo, ha iniziato a circolare un rumor circa un possibile ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato Edoardo Sanson. A lanciare l’indiscrezione era stata Deianira Marzano: “Anita è a Torino dove vive il suo ex ragazzo, è stata avvistata in un bar. So che si sono risentiti, me l’ha detto una persona molto vicina. Non dico che sia a Torino per lui o che si siano rivisti, so per certo che si sono risentiti”.

Due giorni fa, l’esperta di gossip aveva poi rivelato che “Edoardo Sanson (ex di Anita) è in vacanza a Marrakech con un’ex gieffina di un’edizione fa. Poi vi svelo il nome. Anita pare abbia preso un bel palo e un punto di non ritorno”. A svelare il nome dell’ex gieffina in questione è stato, però, Alessandro Rosica: si tratterebbe di Nicole Murgia, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip coinvolta nel cosiddetto “Van-gate”.

Nicole Murgia, le rivelazioni sul flirt con Edoardo Sanson

La conferma della relazione con Edoardo Sanson, è arrivata – anche se indirettamente – dalla stessa Murgia. L’ex vippona, dopo essersi rifiutata di intervenire in diretta a Turchesando, si è sfogata con Turchese Baracchi, conduttrice della trasmissione radiofonica: “Ho sentito Nicole Murgia per telefono, per farla intervenire e per farle spiegare che lei non è assolutamente attaccata al gossip (visto che è stato detto che lei per fare gossip farebbe qualsiasi cosa), ma lei non se l’è sentita. Era talmente tanto a terra e dispiaciuta per le parole che ha dovuto sentire sul suo conto, che non ce l’ha proprio fatta. E lei mi ha detto che avrebbe difeso e difenderà questa bellissima cosa che le è accaduta, da tutto e da tutti. E che di certo non la utilizzerà per fare gossip”.

Anita Olivieri: "Si frequentano da marzo, ho le prove"

Pochi minuti fa, incalzata nuovamente dai follower, Anita Olivieri ha rivelato che già era a conoscenza da diverso tempo della frequentazione tra il suo ex Edoardo e Nicole che, a quanto pare, è iniziata lo scorso marzo: “Io ci tengo a dire, per chiudere, perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente… Ci tengo a dire che io non sono stupida, cioè io so tutto, ho le prove di tutto date da gente vicino a loro, ma lo so da una vita, non da adesso. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa me, perché io so tutto, io ho le prove. Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime, quando sanno perfettamente che persone sono e quello che hanno fatto quando io ero nella Casa […] Io ho tutte le prove, probabilmente arriveranno anche ad altre persone perché girano, ma non ci faccio niente e non mi interessa. Che vivessero la loro vita, gli dico solo di stare attenti perché c’è tanta m*rda intorno a questa gente”.