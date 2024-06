Lo scorso 27 maggio, Anita Olivieri e Alessio Falsone, con un comunicato congiunto su Instagram, hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. I due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello si trovavano ad Ibiza per festeggiare il compleanno della 27enne romana, e con loro, oltre a Letizia Petris e Paolo Masella, c’erano anche Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli.

Proprio questi ultimi, ospiti di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano Campus, hanno svelato alcuni retroscena sulla rottura tra Anita e Alessio.

“Loro si sono lasciati proprio per una differenza caratteriale e hanno avuto la maturità di riconoscerlo e di dirlo anche pubblicamente. Siamo stati con loro quattro giorni ad Ibiza, ma non c’è stata nessuna discussione tra di loro, c’era grande serenità – ha raccontato Riccardo -. Alessio ha ripercorso un po’ le tappe di quello di ciò che andava o non andava bene nella relazione, e onestamente noi non avevamo idea che poi dopo la cosa sarebbe potuta precipitare da un momento all’altro. Poi, hanno deciso così…”.

“Anita ha avuto qualche giorno durante il quale è stata giù di morale, ma oggi l’ho sentita molto più carica e piena di iniziative nuove anche sotto il profilo lavorativo, quindi ha ripreso energia, ha ripreso tutto in mano, perciò sono molto contenta per come l’ho sentita oggi – ha invece rivelato Angelica -. La decisione di lasciarsi è stata presa da entrambi, hanno capito che non riuscivano ad andare avanti insieme”.