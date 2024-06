Nicole Murgia ha rotto il silenzio dopo che si è diffusa la notizia di un suo presunto flirt in corso con Edoardo Sanson, ex fidanzata di Anita Olivieri, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello.

A svelare che l’ex vippona e il consigliere dell’Olgiata Golf Club si trovassero insieme in vacanza a Marrakech è stato Alessandro Rosica. Evidentemente, lo scoop non è stato gradito da Nicole che, dopo aver rifiutato la proposta di intervenire in diretta da Turchese Baracchi, si è sfogata con la conduttrice.

Ecco quanto rivelato dalle colleghe di IsaeChia.it:

“Devo aprire una parentesi perché è successo un episodio: sono stati beccati Edoardo Sanson, ex di Anita, e Nicole Murgia a Marrakech insieme. A tirare fuori questa notizia è stato Alessandro Rosica, alias Investigatore social. E fino a qui nulla perché appunto si è personaggi pubblici e tutto può accadere. Però, nel momento in cui per tirar fuori un gossip o per avere conferme di un gossip che uno non ha, andare ad essere violenti ed offensivi dando ad una donna della poco di buono, lì allora ci passa un’enormità. Le sue parole hanno ferito Micol”.

Poi Turchese è entrata nello specifico di ciò che le ha rivelato la Murgia: “Ho sentito Nicole Murgia per telefono, per farla intervenire e per farle spiegare che lei non è assolutamente attaccata al gossip (visto che è stato detto che lei per fare gossip farebbe qualsiasi cosa), ma lei non se l’è sentita. Era talmente tanto a terra e dispiaciuta per le parole che ha dovuto sentire sul suo conto, che non ce l’ha proprio fatta. E lei mi ha detto che avrebbe difeso e difenderà questa bellissima cosa che le è accaduta, da tutto e da tutti. E che di certo non la utilizzerà per fare gossip.

Nicole Murgia io la conosco e so che è una persona perbene. L’ho sentita molto giù, se voleva fare gossip adesso sarebbe qui in diretta con noi per parlare dell’accaduto. Non l’ha voluto fare perché sta veramente molto male per le parole che ha dovuto sentire. Lei vuole proteggere con tutta sé stessa una cosa bella che adesso ha, a prescindere dal gossip che uno vuole o non vuole stanare”.