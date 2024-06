Lo scorso 27 maggio, Anita Olivieri e Alessio Falsone, attraverso un comunicato congiunto su Instagram, hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, durata circa due mesi e nata durata l’ultima edizione del Grande Fratello.

Nel frattempo, lo storico ex fidanzato della 27enne romana, Edoardo Sanson, si trova in vacanza a Marrakech con Nicole Murgia, ex concorrente della settima edizione del Gf Vip. Anita ha commentato la vicenda e, al contempo, ha aperto un box domande su Instagram rispondendo alle curiosità dei fan circa la rottura con Alessio.

A chi le ha chiesto come fosse possibile che i due ex gieffini siano diventati improvvisamente incompatibili e se avesse utilizzato Falsone per dimenticare il suo ex, Anita ha risposto: “Non uso le persone. Ci abbiamo provato, fine. Vi è così difficile pensare banalmente alle vostre relazioni nel corso della vita e ricordarvi che può succedere che le persone si frequentano e poi ad un certo punto le cose non vadano più, che sia per un motivo o per un altro. Non capisco perché per la vita degli altri dovrebbe essere diverso dalla normalità. Siamo stati più veri di molte coppie social che esistono su IG, per quanto mi riguarda i motivi li sappiamo noi, non ve li diremo mai perché la vita è nostra, o volete toglierci anche questo privilegio? Non è successo nulla di anomalo che non sia già successo in millenni a miliardi di persone. Noi lo capiamo perché voi no…”.

Poi Anita ha aggiunto: “Se è stato difficile chiudere con Alessio? Molto, ma la vita è bella anche perché è imprevedibile”. E a chi le fa notare che indossando ancora il bracciale di coppia nonostante si siano lasciati, l’ex gieffina ha chiarito: “Per me Ale è un bel ricordo, al momento non ho intenzione di togliermelo. Lui farà quello che meglio crede”.