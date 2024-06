Continua a tenere banco sui social un possibile ritorno di fiamma tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Nella Casa del Grande Fratello, l’attrice e il bidello calabrese hanno vissuto un breve flirt prima che una serie di incomprensioni li allontanasse. Terminato il programma, i due ex gieffini si sarebbero ritrovati e Giuseppe, in una recente intervista, si è detto innamorato di Beatrice e che sta facendo di tutto per provare a riconquistarla. I fan della coppia restano in trepidante attesa di un ritorno di fiamma che, almeno per il momento, però, non si è ancora verificato.

A dire la sua sull’ex coppia è stata anche Simona Tagli, ospite di Turchese Baracchi a Turchesando: “Giuseppe, avendo avuto modo di corteggiare e riproporsi durante tutto il periodo trascorso nella Casa, non vedo perché proprio adesso che è finito il reality lui abbia deciso di fare retromarcia e riprendere in mano delle situazioni dopo diverso tempo. Beatrice ci teneva molto a lui, perché lei è protettiva di chiunque, lo era anche nei confronti di un passato nella Casa vicino a Garibaldi, e quindi è nell’ottica della protezione che Bea ha avuto questo ripensamento e a ha voluto riapprofondire tutto quanto. Non credo che si possa ritornare a provare le stesse cose dopo che passa del tempo…”.

Garibaldi parla del rapporto con Beatrice

“Abbiamo vissuto emozioni forti e la nostra storia è nata in modo naturale. Poi, piano piano, il contesto e la pressione degli altri inquilini, unita alla mia poca esperienza, hanno fatto sì che tutto si rovinasse. Oggi la situazione è tranquilla ci sentiamo spesso.

Se stiamo insieme? No, dire che stiamo insieme è un parolone, ma c’è una buona strada aperta sulla possibilità che io possa riconquistarla. Ci sto provando in tutti i modi, spremendomi al cento per cento.

Se sono innamorato? Quando lo scorso marzo c’è stato il nostro riavvicinamento, sapevo già di essere innamorato, ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica, A lei l’ho detto senza microfono. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare in passato. Lo so che non è un gioco, tra noi c’è ancora quella magia”.