Nonostante il Grande Fratello sia andato in archivio da oltre due mesi, gli ex concorrenti non sembrano essersi lasciati alle spalle quello che è accaduto nella Casa di Cinecittà. Ma non solo, perché stanno nascendo nuove ed inaspettate dinamiche.

Lo scorso maggio, Anita Olivieri ha festeggiato il suo compleanno, e tra gli ex gieffini assenti c’era anche Monia La Ferrera, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la 27enne romana. Al riguardo, Alessandro Rosica aveva svelato un retroscena su questo mancato invito: “Voglio subito darvi uno scoop sul compleanno di ieri di Anita […] Personaggi che ieri erano presenti alla festa mi hanno raccontato un aneddoto incredibile, molto particolare. Ovvero, la signorina Anita ha messo sulla bilancia Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Ha chiamato Monia, le ha scritto, le ha fatto scrivere, mi hanno detto che è andata così, che le ha detto ‘No, però a te non posso invitarti perché ho invitato Massimiliano, scusami, mi dispiace e ciao’”.

Poi l’Investigatore Social ha aggiunto: “Mi sorge un solo dubbio: è tutta farina del suo sacco o magari Massimiliano le ha imposto i paletti? Non è che Massimiliano ha imposto ad Anita di non far venire Monia? Perché magari con Monia ci sarebbe stato pure Josh o tante altre persone? Io credo che siano stati sia Anita sia Massimiliano a non aver voluto Monia lì dentro”.

Dopo poche ore, Monia era intervenuta su Instagram confermando la versione di Rosica. La fidanzata di Josh Rossetti aveva anche parlato di “circo” e di persone che “parlano alle spalle”.

La versione di Massimiliano Varrese

Ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Radio, Massimiliano Varrese ha rotto il silenzio in merito ad una sua possibile intromissione nella decisione di Anita di non invitare Monia. “Si è detto che tu non preferivi condividere questa festa con altri invitati. E’ vera questa cosa? Senza fare i nomi…”, lo ha incalzato la conduttrice. Pronta la replica dell’ex gieffino: “Non so di chi parli. Io vado alle feste a festeggiare i miei amici e non so nemmeno chi c’era e chi non c’era. Io non ho bandito nessuno, a tutte queste notizie e fake news… Ne sono uscite talmente tante che io mi chiedo ‘ma come se le inventano?’”.