Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Nel frattempo, l’imprenditore laziale non sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle le dinamiche relative al reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore, infatti, non è passato inosservato un like ad un tweet di un utente contro Federico Massaro: “Sergio quando schifava il viscido. Mio Dio che ridere”.

Non è la prima volta che Sergio punge Federico. In una recente intervista a Reality Bites, programma in onda su RDS Next, l’ex gieffino ha definito l’ex coinquilino “falso e calcolatore”.

Sergio parla di Perla e Beatrice

"Perla è un’amica, abbiamo legato tantissimo. Anche se quando sono entrato lei mi detestava, poi ha imparato a conoscermi. Le voglio bene, abbiamo passato dei momenti bellissimi e le auguro il meglio.

Con Beatrice all’interno della Casa abbiamo avuto modo di legare tanto, però non ho avuto modo di sentirla da quando siamo usciti. E’ stata ospite da me al Circeo con mio padre, però io non c’ero, stavo con Greta. Anche a lei auguro il meglio. All’inizio mi nominarono tutti perché dissero che mi ero avvicinato a Beatrice per secondi fini, quando invece non è stato così. Io e Stefano abbiamo creato questo trio e siamo stati insieme. Poi quando tutti gli altri hanno iniziato a conoscermi si è creato un gruppo unico. Lei è stata abbastanza strong, ma io sono per l’onestà e la trasparenza e per non avere peli sulla lingua. Ovviamente poi c’è modo e modo, ognuno applica la sua esperienza di vita”.