Anita Olivieri, rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram, si è scagliata contro il suo storico ex Edoardo Sanson che, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe frequentando Nicole Murgia, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip (i due sono in vacanza insieme a Marrakech).

“Il soggetto di cui parli non lo sentivo dal 10 settembre. Mai visto pali e, mai visto altro fino al momento in cui gli ho scritto io qualche giorno fa per informarlo di questioni legali. La cosa si e poi interrotta quando il messaggio è stato recepito e io non credo gli convenga dire nulla. Purtroppo non ha un passato che gli permette di diffondere ulteriori ca**ate oltre quelle che fa raccontare in giro da gente che trova talent su wish: l’ho visto una volta scappare da dietro una struttura per non incontrarmi. Oltre a questo nient’altro”.

Poi ha aggiunto: “Perché ho tolto le foto con Edoardo dal feed di Instagram? Perché le ho guardate bene”, ha replicato l'ex gieffina postando anche una emoticon di un cestino della spazzatura.

Pochi giorno dopo l’annuncio della rottura con Alessio Falsone, ha iniziato a circolare un rumor circa un possibile ritorno di fiamma tra Anita e Edoardo. A lanciare l’indiscrezione era stata Deianira Marzano: “Anita è a Torino dove vive il suo ex ragazzo, è stata avvistata in un bar. So che si sono risentiti, me l’ha detto una persona molto vicina. Non dico che sia a Torino per lui o che si siano rivisti, so per certo che si sono risentiti”.