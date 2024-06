Angelica Baraldi, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite insieme al fidanzato Riccardo Romagnoli (noto come Ric) di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano Campus.

L’ex gieffina è tornata a parlare della percezione che il pubblico aveva di lei quando si trovata nella Casa di Cinecittà, e di quando Beatrice Luzzi la definì una “gatta morta”, mentre Giampiero Mughini la apostrofò come una “zo**ola”.

“Diciamo che la cosa che più ho sofferto dentro la Casa è di essere stata descritta come la persona che non sono – ha detto Angelica -. Perché, ad esempio, quando ho litigato con Beatrice che mi ha dato della gatta morta, è stata lei la prima persona ad utilizzare questo bellissimo termine che dopo Greta ha poi ripreso, oppure quando c’è stata la discussione con Mughini, che mi ha dato della volgare usando la parola che inizia con la Z che non vorrei ripetere… Mi hanno sempre descritto in un modo, ma io sono veramente l’opposto, infatti sono felicissima perché uscita dalla Casa, condividendo la mia quotidianità tramite le storie di Instagram, le persone hanno capito chi sono realmente. Io non c’entro niente con gattamorta, con volgare, sono proprio l’opposto, e quindi il mio più grande successo è stato quello di aver fatto ricredere le persone, e di questo, e di questo sono felicissima”.

Angelica fa la proposta a Riccardo: "Vuoi sposarmi?"

In una recente intervista al settimanale Nuovo TV, Angelica Baraldi ha chiesto al suo “Ric” di sposarla: “Quei mesi chiusi nella Casa non sono stati solo un gioco, ma una vera e propria prova per me e per la nostra stabilità come coppia. Prendendo coraggio, vorrei farti una proposta, forse un po’ inusuale quando a farla è una donna, ma tu sai che a me piace andare un po’ controcorrente. Ric, vuoi sposarmi? Vuoi essere mio marito?”.

L’ex gieffina ha ha aggiunto: “Già ti immagino con la tua faccia perplessa, mentre pensi: ‘Angelica è impazzita definitivamente...’. Forse sì, ma ragionando sul nostro legame, che in quasi sei mesi nella Casa è stato in grado di resistere alle tentazioni, alla stanchezza, alla distanza e, anzi, ora è addirittura più forte, penso che ormai siamo pronti per il grande passo”.