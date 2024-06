Il prossimo settembre Carlo Conti tornerà su Rai Uno con una nuova edizione di Tale e Quale Show. L’apertura dei casting è imminente e pare che diversi influencer e volti noti di reality show si stiano preparando.

Nei giorni scorsi, Deianira Marzano aveva rivelato che tra gli aspiranti concorrenti del talent show ci sarebbe anche un’ex gieffina che, per non farsi trovare impreparata, sta prendendo lezioni di canto. L’esperta di gossip non fece il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello in questione, ma noi la individuammo dopo aver colto alcuni segnali sui social. Si tratta di Sophie Codegoni, che nelle scorse ore si è mostrata sui social proprio mentre era alle prese con alcuni esercizi per migliorare la vocalità all’interno di uno studio di registrazione.

Ieri, ospite di Gente di Marte, programma condotto da Gabriele Parpiglia in onda sulle frequenze di Radio Marte, Deianira ha di fatto confermato che Sophie si presenterà ai provini di Tale e Quale Show: “Posso rivelare che tra due settimane iniziano i casting della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Sapete chi è che si sta preparando? La Codegoni! Sophie Codegoni sta facendo delle lezioni di canto e una persona che conosce la sua nuova insegnante di canto mi ha detto questa cosa, sì che si prepara per provare a entrare nel programma”.