Ieri pomeriggio, Anita Olivieri ha sganciato la bomba secondo cui la frequentazione tra il suo ex Edoardo Sanson e Nicole Murgia, sarebbe iniziata lo scorso marzo, quando lei si trovava ancora all’interno della Casa del Grande Fratello. L’ex gieffina ha detto di “non essere fessa”, e di avere le prove della storia tra il suo ex fidanzato e l’attrice, nonché ex concorrente della settima edizione del Gf Vip, coinvolta nel cosiddetto "Van-gate".

“Ragazzi buongiorno, io rispondo a questa storia per cercare di rispondere a tutti i miliardi di messaggi che mi sono arrivati riguardo a questa situazione, riguardo a questi soggetti – ha detto Anita -. Ci tengo a dire, per chiudere perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente, che io non sono stupida. Io so tutto, io ho le prove di tutto mandate da gente vicino a loro. Lo so da una vita, non è adesso, è molto prima. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa a me perché io so tutto, io ho le prove. Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime oppure di dire mi può rovinare la vita” quando sanno perfettamente che persone sono e cosa hanno fatto mentre io ero nella Casa”.

Alcune ore dopo, la manager di Edoardo, Ilaria Bussadori, ha pubblicato tra le sue Instagram stories lo screenshoot una chat privata con il suo assistito (poi rimossa in seguito). Nella conversazione, Sanson rivela che a fare la foto di lui e Nicole a bordo di un quad sarebbe stata una guida (mostrata da Deianira Marzano a Radio Marte), e una coppia di italiani che era lì con loro avrebbe riferito del gossip. L’ex fidanzata di Anita ha poi rivelato che lui e la Murgia si sono conosciuti a metà marzo, “il venerdì dopo che Anita è andata in suite con Alessio”.

In seguito, Ilaria Bussadori, ha replicato ad Anita: “Il ragazzo era già stato mollato e tradito, è uscito e ha incontrato la Murgia. Prove di cosa? Cosa c’entra essere o non essere santi? Doveva per caso rendere conto a lui se ha conosciuto una ragazza e altre mille con cui è uscito dopo essere stato mollato? Sempre a cercare di buttare fango su questo ragazzo per scaricarsi la coscienza e voler dimostrare che ‘di cattiva’ non c’è solo lei. Che squallore”.