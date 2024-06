Dopo il gossip circa un presunto flirt tra Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri, e Nicole Murgia (poi confermato da Deianira Marzano a Radio Marte con tanto di “prova fotografica”), l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello aveva rivelato che la storia tra Edoardo e l’ex vippona sarebbe iniziata a marzo, e che lei era in possesso delle prove.

“Ragazzi buongiorno, io rispondo a questa storia per cercare di rispondere a tutti i miliardi di messaggi che mi sono arrivati riguardo a questa situazione, riguardo a questi soggetti – ha esordito Anita -. Ci tengo a dire, per chiudere perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente, che io non sono stupida. Io so tutto, io ho le prove di tutto mandate da gente vicino a loro. Lo so da una vita, non è adesso, è molto prima. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa a me perché io so tutto, io ho le prove. Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime oppure di dire mi può rovinare la vita” quando sanno perfettamente che persone sono e cosa hanno fatto mentre io ero nella Casa”.

Poi, l'ex gieffina ha aggiunto: “In questa storia non ci sono santi, i santi stanno in cielo, quindi io ho tutte le prove. Probabilmente arriveranno anche ad altre persone perché girano chiaramente. Ma non ci faccio niente, non mi interessa, vivessero la loro vita. Dico solo di stare attenti perché c’è tanta mer*a intorno a questa gente, tanta”.

Poche ore dopo, Deianira Marzano, tra le sue Instagram stories, ha rivelato che, a quanto pare, Alessio si sentiva con un’altra ragazza: “Ma perché Anita si fa le finte domande pur di parlare del suo ex e non parla di Falsone che pare si scrivesse con un’altra…”.

Le parole dell’esperta di gossip non sono passate inosservate, in particolare ad Alessio, che su X (ex Twitter), ha così replicato: “Anita ha tutti i codici del mio telefono, dite alla signorina Deianira o come si chiama che ci può sciacquare il ca**o con le sue chiacchiere”.