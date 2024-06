Jessy Guardiano e Tony Renda sono la seconda coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island, e dopo il video di presentazioni hanno già iniziato a circolare i primi rumor sul loro conto.

Lei ha 26 anni, è di Catania e da circa cinque anni sta con Tony, un deejay descritto da lei come un marpione sciupafemmine che scrive alle ragazze, e che prima di conoscerla aveva tre amanti fisse che possedevano le sue chiavi di casa. “Per farvi capire la situazione vi dico solo che quando io e Tony ci siamo conosciuti, almeno tre ragazze avevano le chiavi di casa sua. Un giorno una ragazza mi contatta e inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Lui ha scritto delle cose come ‘che bel cul3tto’. Lui nega ed è un attore da Oscar”.

Una coppia che a Catania è particolarmente conosciuta. Infatti, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno già raccolto una serie di segnalazioni su di loro. La prima conferma che i due convivono ma che lui sarebbe un uomo d’altri tempi e non un marpione come descritto da lei. La seconda, invece, parla di una rottura estiva (risalente all’estate 2023), mentre nella terza di parla di lui che ci prova costantemente con le ragazze su Instagram, e che lei ha chiamato Temptation Island per vendicarsi. In un’altra segnalazione, invece, si dice che Jenny abbia già partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice.