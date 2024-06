Ormai Chiara Ferragni e Deianira Marzano sembra quasi diventati “migliore amiche”. Due settimane fa, l’esperta di gossip aveva riportato i commenti che l’imprenditrice digitale avrebbe fatto su un possibile ritorno di fiamma con Fedez: “Mi ha smentito tutto e ha detto che è serena e che sta bene dopo la fine di questa storia. Non è vero che stanno per ritornare insieme”.

Ieri, nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, Deianira ha rivelato che avrebbe parlato nuovamente con Chiara, la quale avrebbe fatto dei commenti su Sexy Shop (nuovo brano del rapper scritto in collaborazione con Emis Killa) e anche sulle presunte nuove fiamme del marito (la modella francese Garance Authié e quella spagnola Violeta Toloba).

Chiara Ferragni commenta la nuova canzone di Fedez

“Certo che ci sentiamo ancora. L’ho contattata in questi giorni e le ho detto ‘che disagio quella cosa che ha fatto il tuo ex con Iovino’. Si parlavo di quello che è successo e del fatto che forse si sono accordati. Comunque lei mi ha risposto: 'Ma anche la canzone che disagio'. Quindi abbiamo il commento di Chiara alla canzone di Fedez, è una mia esclusiva. Mo quello si offende per la reazione di Chiara. La canzone però è sempre una dedica, non è una cosa brutta. Uno ti pensa e ti scrive un brano. Ma le ho chiesto anche altre cose, non solo di Cristiano e della canzone. Poi le ho detto: ‘Ma invece delle ragazze con cui è stato visto Fedez cosa pensi?’. Lei ha risposto: ‘Per me è tutto orrendo, ma che sia felice lui, guarda, l’importante è quello’. Io leggo i messaggi per come mi sono arrivati, questo ha detto”.