Lo scorso 27 maggio, Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno annunciato con un comunicato congiunto su Instagram la fine della loro storia d’amore, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello.

A distanza di alcune settimane, Alessio, incalzato dai follower, ha rotto il silenzio sulla rottura con l’ex coinquilina: “Rispondo a questa ma anche a tante altre perché mi avete triturato l’anima… Allora, io ho sempre creduto le cose che ho detto su Anita, per Anita e ad Anita, quindi se ho detto che pensavo che fosse la donna giusta per me, veramente l’ho pensato. Ma lo penso anche oggi, veramente penso che fossimo compatibili. Poi, evidentemente non lo siamo, perché non siamo stati capaci di superare delle problematiche, ma questo non fa perdere il valore a quello che c’è stato. Allora in certe situazioni cosa fai? O metti la testa sotto la sabbia, oppure le pigli di petto e dici ‘ok, qual è la cosa più giusta?’. Non facile, giusta da fare. Allora la cosa giusta era separarsi, fare un percorso individuale senza vivere mai in funzione di un possibile ritorno, perché altrimenti non vai avanti. Io andrò avanti, Anita andrà avanti, e chi vivrà vedrà… L’importante è che lei sarà felice e che io sarò felice, che lei sarà serena e io sarò sereno. Ci siamo rispettati e ci siam voluti bene, e accettiamo la vita. Basta, punto, questo è”.

Le parole di Anita sulla rottura con Alessio

“Non uso le persone. Ci abbiamo provato, fine. Vi è così difficile pensare banalmente alle vostre relazioni nel corso della vita e ricordarvi che può succedere che le persone si frequentano e poi ad un certo punto le cose non vadano più, che sia per un motivo o per un altro. Non capisco perché per la vita degli altri dovrebbe essere diverso dalla normalità. Siamo stati più veri di molte coppie social che esistono su IG, per quanto mi riguarda i motivi li sappiamo noi, non ve li diremo mai perché la vita è nostra, o volete toglierci anche questo privilegio? Non è successo nulla di anomalo che non sia già successo in millenni a miliardi di persone. Noi lo capiamo perché voi no…”.

Poi Anita ha aggiunto: “Se è stato difficile chiudere con Alessio? Molto, ma la vita è bella anche perché è imprevedibile”. E a chi le fa notare che indossando ancora il bracciale di coppia nonostante si siano lasciati, l’ex gieffina ha chiarito: “Per me Ale è un bel ricordo, al momento non ho intenzione di togliermelo. Lui farà quello che meglio crede”.