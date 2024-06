Vittorio Menozzi, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stato ospite di Martina Nasoni e Alessia Prete a Reality Bites, trasmissione radiofonica in onda su RDS Next. Quando gli è stato chiesto se farebbe L’Isola dei Famosi, il modello ha spiegato che, dopo l’esperienza nella Casa di Cinecittà, non farà altri reality. Poi ha confessato che in realtà lui sarebbe voluto entrare ad Amici e non al GF.

“Se è vero che non parteciperei mai più ad un altro reality? Sì è vero, poi ci sono tanti tipi di reality. L’Isola dei Famosi? No, quella non la farei per come sono fatto. Poi perdo il fisico, l’addominale. No dai, non è quello che sento mio. Questa è una cosa che l’ho imparata con il Grande Fratello.

Io non dovevo andare a fare il GF, ma dovevo andare a fare Amici di Maria. Lo sapevo che questo sarebbe stato il colpo di scena. Io ho mandato delle clip dove cantavo e suonavo la chitarra. I ragazzi della redazione mi hanno detto ‘guarda, ci piaci’. Poi mi dicono che mi volevano vedere a Roma per ascoltarmi dal vivo. Poi però su Instagram mi hanno scritto i ragazzi del Grande Fratello e mi hanno detto ‘ti va di fare i casting?’.

Io non volevo andarci. Poi i miei conoscenti mi hanno detto ‘ma dai provaci’. Mi sono lasciato convincere e così richiamo il GF e mi dicono ‘sei interessante, vieni a Roma’. E così sono stato chiaro e ho detto ‘io devo andare a Roma in questi due giorni qui perché ho un’altra cosa da fare. Se voi mi trovate uno slot per vederci in quei giorni bene, altrimenti no’. Alla fine mi hanno trovato il posto.

Sono onesto, non trasudavo interesse. Ma nella vita più non ti frega nulla e più questa cosa succede. Poi devi sapere che la ragazza gestisce i provini del GF aveva lo stesso nome di quella di Amici, quindi mi richiama e mi dice ‘com’è andata?’. Io rispondo ‘bene, mi hanno fatto cantare quattro canzoni’. E lei rimane spiazzata ‘ma cosa, come ti hanno fatto cantare?’. C’è stato uno strano fraintendimento”.