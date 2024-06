Domani, sabato 8 giugno, Letizia Petris, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, festeggerà il suo 25esimo compleanno.

In una recente intervista rilasciata a Turchese Baracchi a Turchesando, la fidanzata di Paolo Masella ha svelato quale saranno i programmi: “Inizieremo con il pranzo al Samsara a Riccione e poi vedremo… Chi ci sarà? Gli immancabili: Paolo, Perla e Mirko, Marco Fortunati, Anita, Greta, Sergio, Rosy, Vittorio (con una persona amica) e Federico. Giuseppe l’ho sentito però verrà a mezzanotte il 7, ma l’8 non potrà esserci per cose sue personali”.

Non sarà della festa Alessio Falsone che, reduce dalla rottura con Anita Olivieri, ha preferito non esserci. Incalzato dai follower sul compleanno di Letizia, l’ex gieffino ha chiarito: “Se andrò al compleanno di Letizia? No, non andrò perché ho fatto questa scelta, quindi la onorerò fino alla fine. Per me è molto importante essere sempre coerenti, e per quanto sia forse più semplice andare alla festa di Leti e divertirsi, credo che in questo momento la cosa giusta sia questa, quindi farò così. Anche se ovviamente mi dispiace, non è che sono contento di non andare, però è la cosa giusta da fare, quindi bisogna essere giusti fino alla fine. E quindi Leti lo sa, è dispiaciuta ovviamente perché senza di me che ca**o fanno (ride, ndr)? Io sarò con loro con lo spirito, e chiaramente ho anche partecipato al regalo!”.