Nonostante il Grande Fratello sia andato in archivio da oltre due mesi, gli ex concorrenti continuano a far discutere. Simona Tagli è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano Campus, e ha tracciato un bilancio della sua esperienza nella Casa di Cinecittà. La soubrette ha parlato dei contrasti che ha avuto con gli ex coinquilini, in particolare Alessio Falsone e Greta Rossetti, che in diverse circostanze l’hanno definita “maleducata”.

“Loro mi reputavano maleducata perché non dicevo buongiorno o buonasera, ma a me piace sempre accorciare le distanze e dicevo ciao, con le persone con le quali voglio intraprendere un rapporto, buongiorno o buonasera sono troppo impostati, loro invece erano convinti che non li salutassi perché non rispondevo al loro stesso modo, e io dicevo ciao a caratteri cubitali, ma non capivano cosa intendessi”.

Simona ha poi commentato la rottura tra Anita Olivieri e Alessio Falsone: “Alessio ha invitato mia figlia a cena? Possiamo iniziare con il pranzo, non con Alessio però, la cena mi sembra un po’ impegnativa. La storia con Anita è già finita, ma noi già nella Casa lo avevamo predetto. Io e Beatrice avevamo dato loro un tempo prestabilito, durano 38 giorni avevamo detto. Dalla Casa le cose si vedono in maniera diversa, tante coppie che nascono lo fanno anche in modo strumentale. Paolo e Letizia, così come Mirko e Perla, ho sempre detto che le storie fossero autentiche, sono sempre nel dubbio quando una coppia si crea in prossimità di una nomination”.