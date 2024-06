Ieri, sabato 8 giugno, Letizia Petris, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha festeggiato il suo 25esimo compleanno. Prima aperitivo e pranzo al Samsara di Riccione, locale dove lei fa la fotografa ed è di casa, e poi la serata a Villa delle Rose.

Tantissimi gli ex gieffini presenti alla festa: Paolo Masella (fidanzato di Letizia), Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Marco Fortunati, Rosy Chin, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli. Il party, ovviamente, è stato documentato su Instagram a suon di stories.

Tra gli assenti spiccano Giuseppe Garibaldi (Letizia aveva già detto che non sarebbe potuto andare per “cose sue personali") e, soprattutto, Alessio Falsone. Alcuni giorni fa, rispondendo alle curiosità dei follower, quest’ultimo aveva rivelato che non avrebbe partecipato alla festa. Il motivo? La presenza della sua ex Anita Olivieri, con la quale la relazione è giunta al capolinea lo scorso 27 maggio.

“Se andrò al compleanno di Letizia? No, non andrò perché ho fatto questa scelta, quindi la onorerò fino alla fine. Per me è molto importante essere sempre coerenti, e per quanto sia forse più semplice andare alla festa di Leti e divertirsi, credo che in questo momento la cosa giusta sia questa, quindi farò così. Anche se ovviamente mi dispiace, non è che sono contento di non andare, però è la cosa giusta da fare, quindi bisogna essere giusti fino alla fine. E quindi Leti lo sa, è dispiaciuta ovviamente perché senza di me che ca**o fanno (ride, ndr)? Io sarò con loro con lo spirito, e chiaramente ho anche partecipato al regalo!”.