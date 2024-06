Giulia Salemi si è resa protagonista di un duro sfogo sul suo canale broadcast. Quando una fan le ha scritto: “Giulia, sotto i tuoi post ho notato che quasi nessuna delle altre influencer o persone dello spettacolo commenta mai, al massimo qualche like. Quanta invidia c’è in quel mondo? Poi tu che sei sempre carina e gentile”; lei ha condiviso il messaggio rispondendo così: “Questo messaggio ricevuto mi ha fatto sorridere ma anche riflettere. Purtroppo è vero ed è molto avvilente che ci sia così poca solidarietà tra donne. Ecco perché dico che sono piena rasa di questo mondo ipocrita e fatto di falsi convenevoli. Voi cosa ne pensate? Provate anche voi le stesse cose nel vostro lavoro o settore?”.

Nelle “non-amicizie” o di quelle di convenienza, Giulia Salemi ne aveva già parlato in un’intervista a Fab: “Apro i social e vedo finzione, amicizia di convenienza… E allora? Quando ti sposi? Quando metti su famiglia? Io voglio diventare mamma, e penso che quando sarà il momento giusto questo succederà. Quando guardo giovani mamme le guardo con ammirazione, con coraggio, l’importante per me è essere delle mamme brave, quindi non fare tanto i figli per moda, o per followers o per contenuti, ma per un’esigenza sincera di diventare madri, motivo per il quale io ho aspettato prima di diventare io grande. Come faccio ad essere una brava mamma e ad essere responsabile al 100% per mia figlia io sbadata o io impreparata? Sto crescendo, sto migliorando la Giulia donna la Giulia un domani mamma”.