Ieri, sabato 8 giugno, Letizia Petris ha festeggiato il suo 25esimo compleanno. Prima aperitivo e pranzo al Samsara di Riccione, locale dove lei fa la fotografa ed è di casa, e poi la serata a Villa delle Rose.

Tantissimi gli ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello presenti alla festa presenti alla festa: ovviamente Paolo Masella (fidanzato di Letizia), Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Marco Fortunati, Rosy Chin, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli. Il party, ovviamente, è stato documentato su Instagram a suon di stories.

Nel mentre, Anita Olivieri è tornata far parlare di sé. Le sue uscite al Grande Fratello le sono costate molto care, allontanandola dal pubblico che l'ha spesso criticata. Ripresi in mano i social, l'ex gieffina aveva la possibilità di mostrare realmente che persona è. Tuttavia, le sue uscite continuano a far discutere molto.

Ieri sera, la 27enne romana ha ripreso con il telefono il posto dove stavano cenando e ha voltato poi la telecamera verso le persone che si trovavano al di fuori del locale (all'aperto) e poi, la frase che ha fatto discutere: “Sembra di essere allo zoo”, facendo riferimento alle persone che li osservavano. Le critiche sono arrivate poco dopo perché, come si evince dal filmato, le persone si trovavano fuori dal locale non per guardare gli ex concorrenti del GF, ma erano in fila per entrare nel locale. Anita ha quindi deciso di cancellare la storia su Instagram, ma ormai era troppo tardi perché il video era già diventato virale sui social.