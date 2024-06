Ieri, sabato 8 giugno, Letizia Petris ha festeggiato il suo 25esimo compleanno. Prima aperitivo e pranzo al Samsara di Riccione, locale dove lei fa la fotografa ed è di casa, e poi la serata a Villa delle Rose.

Tantissimi gli ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello presenti alla festa presenti alla festa: ovviamente Paolo Masella (fidanzato di Letizia), Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Marco Fortunati, Rosy Chin, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli. Il party, ovviamente, è stato documentato su Instagram a suon di stories.

Intanto, nelle ultime ore ha iniziato a circolare un video relativo proprio alla festa di Letizia, nel quale si vedono Perla e Mirko che sembrano discutere in maniera piuttosto animata. I fan della coppia sostengono che si tratti di un filmato creato ad hoc da qualche hater, altri invece ritengono che i due ex gieffini stavano sì discutendo, ma non si trattava di una vera e propria litigata. Voi cosa ne pensate?