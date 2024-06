Elodie torna a recitare e sarò di nuovo al cinema dopo Ti mangio il cuore disponibile su RaiPlay.

Nuovo film con un ruolo totalmente inedito e cast d’eccezione per la bella popstar italiana. Il regista è uno dei più importanti e conosciuti a livello cinematografico.

Il film nel quale reciterà la bellissima Elodie si intitola Fuori, e ha come regista Mario Martone, famoso per alcuni grandi film come, Qui rido io, ma anche Il giovane Favoloso. Il regista ha anche scritto e diretto un bellissimo documentario omaggio dedicato a Massimo Troisi.

Il film con una trama completamente diversa dal giallo noir di Ti mangio il cuore, la vedrà protagonista insieme a Matilda De Angelis e Valeria Golino, una vera e propria icona del cinema italiano.

La trama del film Fuori

Le riprese sono iniziate il 25 giugno e pare che si svolgano tutte a Roma. La protagonista è una bravissima scrittrice che si ritrova in carcere dopo aver compiuto un gesto folle. Una volta in prigione, qui ci sono delle giovani detenute la cui convivenza e conoscenza la arricchirà nel profondo. Per lei arriva la vera e propria rinascita, un cambiamento segnato anche dalla frequentazione di nuove persone completamente diverse da lei. Dopo un po' di tempo riescono a tornare in libertà, ma la vita della protagonista (Valeria Golino) non cambierà completamente. Non mancheranno colpi di scena e momenti di suspense per il telespettatore.

I fan di Elodie sono al settimo cielo. La sua interpretazione nel film di Michele Placido è stata magistrale e tutti si aspettano un ruolo intenso come quello in Ti mangio il cuore.

Il film uscirà nel 2025 al cinema, mentre Ti mangio il cuore è stato acquistato dalla Rai ed è disponibile su RaiPlay.