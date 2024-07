Artem Tkachuk e la storica fidanzata Gioia D’Ambrosio si sarebbero lasciati. Circa un anno fa, l’attore di Mare fuori aveva sorpreso tutti con una romantica proposta di matrimonio alla compagna e, durante la sua avventura a Pechino Express, si era detto innamoratissimo di lei. Adesso sembra che qualcosa sia cambiato e, secondo i rumor, la relazione tra l’attore e la tiktoker è giunta ai titoli di coda.

A sganciare la bomba è stata la nota esperta di gossip Deianira Marzano, che già il mese scorso aveva reso nota la segnalazione di un utente: "Artem (Pino di Mare Fuori) e futura moglie Gioia non si seguono più sui social e in realtà è tanto che non si vedono insieme anche nelle foto”. Questa mattina un altro utente ha confermato la notizia sempre alla Marzano: "Artem si è lasciato con la fidanzata di sempre. Non si seguono più sui social e non ci sono più foto assieme".

Al momento, i diretti interessati si sono chiusi nel silenzio e non hanno rivelato nulla in merito. Sarà davvero la fine di questo grande amore?