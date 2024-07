Nelle ultime ore, Fedez è stato avvistato in compagnia di una ragazza in discoteca in Sardegna. A lanciare l’indiscrezione (con tanto di video) è stato Gabriele Papriglia. Il rapper si trova sull’isola per partecipare a degli eventi e per godersi qualche giorno di vacanza in compagnia di alcuni amici e dell’ormai inseparabile cane Silvio, ed è stato “pizzicato” dietro la consolle stretto in un abbraccio con una donna.

“Discoteca Ritual (Sardegna). Intorno alle ore 4,06, dietro la consolle, ecco Fedez avvinghiato ad una nuova ragazza. Un nuovo flirt… sotto gli occhi dei presenti. Dopo le storie con Garance Authié e con la giovanissima modella Sveva, adesso in Costa Smeralda è caccia, da parte dei reporter, alla nuova frequentazione del rapper sempre più lontano da Chiara Ferragni…”.

Dopo il ricovero improvviso dello scorso 11 Luglio, Fedez aveva dovuto annullare le serate previste per il 13 Luglio, spiegando ai fan che doveva valutare se sarebbe riuscito a realizzare i dj set previsti per l'estate. Dopo le giornate sul Lago di Como con i figli e questa nuova vacanza in Sardegna, il rapper sembra esser tornato in forze e al momento i dj set previsti per il 4 e 16 Agosto al Billionaire di Porto Cervo, sembrano confermati.