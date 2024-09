Alcuni giorni fa si è tenuto il primo incontro formale per il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez (in un clima tutt'altro che disteso). Il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato che i rispettivi legali erano presenti, ma ciò che ha colpito maggiormente è stata la distanza tra i Ferragnez, i cui sguardi erano freddi e distanti.

“Nei giorni scorsi primo round per la separazione con avvocati presenti e occhi distanti tra Fedez e Chiara Ferragni – ha scritto Parpiglia -. I due lontani da tempo si sono rivisti per la prima volta dopo un lungo periodo e tanto silenzio. Nessuna frase di distensione e nessun tentativo di parole vicina alla serenità.

Difficile poter parlare di toni distesi, dunque. Ma l’accordo pare sia stato trovato. Chiara, si occuperà del mantenimento dei figli in toto, rifiutando in modo netto e deciso ogni tipo di aiuto, relativo sempre al mantenimento, dopo aver ascoltato la somma offerta dall’ex marito, somma pare… ‘irrisoria’. Insomma Chiara, alza il muro dimostrando di non aver bisogno di aiuti inadeguati, dinanzi a un argomento così serio, delicato e importante.

Fedez, pagherà le spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche per i figli. Stop. Inoltre il cantante potrà vedere i figli usando lo schema previsto dalla legge con i weekend alternati e pernotto in casa di lui. Un altro punto che mette fine alla parola e all’unione de i Ferragnez. E la vita dei due continua… ma da separati sempre più lontani”.