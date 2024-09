La faida esplosa tra Tony Effe e Fedez ha ormai monopolizzato i media ed è arrivata persino al TG1. E pensare che fino a qualche mese fa i due erano tutt’altro che nemici.

Per diversi anni, infatti, il trapper romano e il rapper milanese sono stati in ottimi rapporti, e quest’ultimo ha anche aiutato il collega. Nelle ultime ore è diventata virale una clip nella quale Tony, durante la sua ospitata a Esse Magazine, ha raccontato di una notte passata negli Stati Uniti con Fedez e Chiara Ferragni. La Dark Polo Gang, infatti, nel 2018 è volata a Los Angeles per registrare il video musicale di British e una notte Tony, Fedez, Chiara, Pyrex e Wayne sono andati in un club.

Il racconto di Tony Effe

“Adesso devo fare un racconto io. Una nottata eravamo a Los Angeles, eravamo lì perché dovevamo fare il video di British. Una serata stavamo con Fedez e Chiara, Fedez fa tipo ‘andiamo in questo club di strip’ e quindi siamo andati. Sì Fedez, il mi fratello. Andiamo in questo club, c’erano tutti gli uomini che tiravano i soldi alle donne che erano sul palco. Io mi sono guardato con Chiara cioè tipo ‘ma che cafoni, non si fa così’.

Entriamo in questo locale, ma era un posto speciale, quello dove lavorava la moglie di John Lennon, Yoko Ono. Parlo di un locale famosissimo di Los Angeles, storico dove ci sono queste ballerine e i rockettari impazziti, non roba rap, tipo.

Andiamo lì, io cambio 600 dollari, Fedez ne cambia 200, io con una montagna di banconote da 1 dollaro e Chiara fa a Fedez: “Ma tu ne hai cambiati così pochi?”. Lui ne aveva cambiati molti meno di me, quindi è tornato indietro a prenderne altri. E così ci hanno detto di accartocciare le banconote. Fedez tipo ci ha detto ‘dai chi prende la f**a vince una cosa’. E io tipo vedevo tipo queste cha ballavano e a fine balletto raccoglievano tutto. Io e Chiara ci guardavamo e facevamo tipo ‘che squallido’, capito?”.