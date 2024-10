Ieri c’è stata una nuova registrazione di C’è posta per te, programma che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal gennaio 2025. In studio sono arrivati anche i primi ospiti della nuova edizione, tra cui due cantanti lanciati proprio da Maria De Filippi e un calciatore di recente finito al centro del gossip per la fine del matrimonio con la moglie. La conduttrice ha accolto Annalisa, Stash e Alvaro Morata.

“Chi vedremo in studio a C’è posta per Tet Ci sono due volti appartenenti al mondo della musica, due cantanti molto bravi, uscite da Amici - riporta in anteprima SuperguidaTV -. Queste due star di Amici sono tornate a far visita a Maria De Filippi per poter sostenere alcuni loro fan e soprattutto aiutare la conduttrice a realizzare meravigliose sorprese. Di chi si tratta? Di Annalisa e Stash.

Gli altri ospiti? Dopo il mondo della musica si è passati al mondo dello sport. L’anno scorso Maria aveva invitato alcuni giocatori della Roma, quest’anno, invece, ha puntato su una squadra ben diversa, quella del Milan. In studio ha fatto ingresso: Alvaro Morata. Si attende, però, la presenza anche di altri personaggi del mondo della musica, del cinema e della televisione”.

Maria De Filippi, le parole su C’è posta per te

“Questo è un programma che amo. Che fatica, ma quante soddisfazioni mi dà. È probabilmente il programma che mi toglie più energie. È faticoso prepararlo e condurlo. Forse è per questo che nei suoi confronti ho un atteggiamento protettivo.

È la trasmissione che mi costa di più in termini di energia e di concentrazione. Ma anche quello che mi dà più soddisfazioni. Non solo per gli ascolti: riuscire a mettere pace tra persone che non si parlano da anni è bellissimo. È una specie di servizio pubblico dei sentimenti. Diciamo che questo programma è come una cioccolata calda, rassicurante: la gente sa che lì non ci sono fregature”.