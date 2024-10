In seguito ai risultati parziali della prima autopsia, ora sono stati resi noti anche quelli relativi alle indagini forensi sul corpo di Liam Payne, deceduto dopo essere caduto dal balcone della sua stanza all’hotel Casa Sur di Buenos Aires.

ABC News parla di 25 ferite, di cui alcune molto profonde alla testa e della presenza nel corso di un mix di sostanze. Secondo l’emittente statunitense e il sito TMZ, l'ex membro degli One Direction avrebbe assunto cocaina rosa (si tratta di una sostanza psicoattiva che produce effetti di tipo prevalentemente psichedelico e entagoctogeno) e metanfetamina o crystal meth (si assume sniffandola, fumandola o per via endovenosa).

ABC News ha anche confermato la notizia secondo la quale la polizia argentina sta indagando su due uomini che avrebbero fornito le sostanze stupefacenti al cantante. Entrambi gli individui lavorano presso l’hotel Casa Sur, e uno di loro è già stato licenziato dalla direzione dell’albergo.

Liam Payne, la versione di TMZ sui risultati dell'esame tossicologico

“Liam Payne aveva in circolo diverse sostanze quando è morto in Argentina, un mix di droghe, tra cui anche la cocaina rosa. Fonti delle forze dell’ordine di Buenos Aires hanno rivelato ​​i risultati degli esami tossicologici sul defunto, che hanno mostrato che nel suo corpo erano presenti anche cocaina e crack. Gli esaminatori forensi hanno anche trovato crystal meth nel suo sangue, che è un tipo di metanfetamina. ABC News ha riportato per primo la notizia, aggiungendo che ketamina, ecstasy e cocaina rosa facevano anch’esse parte del cocktail di droghe nel suo organismo.

Le nostre fonti affermano inoltre che la polizia ha trovato una bottiglia di alcol nella stanza d’albergo del cantante inglese, oltre a diversi farmaci, in particolare ansiolitici. I risultati dei test sembrano confermare quanto già affermato dalla polizia, ovvero che la droga potrebbe essere stata un fattore determinante nel triste epilogo”.