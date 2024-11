A distanza di una settimana dall’ingresso di Federica Petagna, anche il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice è entrato nella Casa del Grande Fratello. Ma gli ingressi legati al “filone” Temptation Island sembra non siano finiti qui. Deianira Marzano, infatti, ha rivelato che nella puntata del prossimo lunedì varcherà la porta rossa anche il tentatore di Federica, Stefano Tediosi. La conferma è arrivata anche da Davide Maggio: “Ma si sa già che lunedì prossimo entrerà il tentatore”.

Si prospetta dunque un nuovo triangolo dopo quello della passata edizione che ha visto protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Intanto, ieri sera la giovane napoletana ha spiegato che Stefano non è la ragione della rottura tra lei e Alfonso: “Non voglio tirarlo in ballo. Perché ci tengo a ribadirti che non è il motivo per cui ho voluto chiudere con te. Avrei fatto lo stesso a prescindere da lui. Poi è ovvio che il bene resterà sempre perché abbiamo passato tanti anni insieme e non si può cancellare tutto questo. Però ripeto che non c’entra nulla la mia nuova frequentazione”.

Chi è Stefano Tediosi

Stefano Tediosi ha 32 anni, vive a Milano e lavora nel mondo della ristorazione, ama i viaggi e lo sport, nonostante abbia girato il mondo, gli piace tornare sempre a Ibiza: “Le mie passioni sono lo sport, i viaggi e girare il mondo. Giro molto, ma amo tornare a Ibiza, perché lì mi diverto molto. Che cosa apprezzo del mio carattere? Mi piace il mio carisma, sono solare, empatico e intraprendente – ha rivelato nella clip di presentazione di Temptation Island –. Cosa piace agli altri? La mia intraprendenza. Non riesco a stare fermo, ho sempre idee. Sono uno che tira in mezzo tutti. Mi piace scherzare e sto sempre allo scherzo. Diciamo che sono l’anima della festa in tutte le situazioni. Come mi vedo tra dieci anni? Mi vedo con una famiglia, spero di avere dei figli e di realizzarmi a livello lavorativo aprendo una mia attività. Queste sono le cose principali che mi auguro”.