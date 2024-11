Un aereo volato questa mattina sopra la Casa del Grande Fratello ha mandato in tilt Shaila Gatta. “Shaila, l’amore è libertà. Svegliati!”, c’era scritto sullo striscione.

L’ex velina di Striscia la Notizia è corsa in giardino ed è rimasta spiazzata dal messaggio dei suoi fan. A quel punto, insieme ad Ilaria Galassi, ha cercato di dare un senso alle parole appena lette, che l’hanno evidentemente destabilizzata.

Un aereo manda in tilt Shaila Gatta

“Mamma mia è destabilizzante questo messaggio, vi giuro che sono un po’ andata in tilt. Ma chi me lo manda? Ma perché mi dicono questo? Non capisco a cosa vi riferite. Però vi giuro che io sono liberissima di essere me stessa. Certe volte bisticciamo e voi vedete che litighiamo, però discutere non significa annullarsi. Anzi, io porto sempre avanti i miei pensieri e quella che sono dentro. Così come Lorenzo porta avanti i suoi pensieri e ci stiamo conoscendo, accettando e accogliendo. Oddio è inquietante, aiuto, che significa. Ma poi proprio a me? Io fin dall’inizio qui dentro ho portato la libertà di essere noi stessi e di fare quello che sentiamo. Ho sempre detto che dobbiamo vivere, esplorare ed essere liberi e io sono libera, mi sento libera.

Lorenzo ha i suoi pensieri, poi spesso combaciano, ma non è che mi faccio influenzare. Non sono come vorrebbe qualcun altro. Alla fine nelle coppie ci si accetta per quello che si è. State tranquille, Lollo è forte, non mi vuole chiusa e non desidera cambiarmi. Mi piacerebbe che questo passasse. Lollino è buono e lo sapete e io c’ho carattere. Ma chi lo manda questo aereo, non capisco. Mi sento un po’ spiazzata perché non comprendo davvero”.