Al Grande Fratello, Helena Prestes si è di fatto dichiarata a Javier Martinez. Di contro, il pallavolista argentino ha deciso di mettere un freno, soprattutto in virtù della precedente delusione con Shaila Gatta. Ma non è tutto. Stando ad alcuni rumors, infatti, Helena avrebbe minacciato di abbandonare la Casa.

Nella Casa del Grande Fratello Helena Prestes si è dichiarata ad Javier Martinez che, però, sembra voler frenare su una possibile frequentazione con la modella brasiliana. A confidarlo a Mariavittoria Minghetti è stato proprio il pallavolista argentino. È stata la gieffina romana a chiedere all'amico cosa si fossero detti con Helena, dal momento che i due avevano trascorso molto tempo insieme, quasi isolandosi dal resto del gruppo. Javier, quindi, ha spiegato che Helena si è praticamente dichiarata, manifestando il suo interesse per lui: “Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti. Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi. Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto”.

Sempre per ciò che riguarda Helena, sembra che la modella brasiliana abbia palesato la volontà di abbandonare la Casa. A lanciare l’indiscrezione è stato l’account X Agent Beast: “Anche Helena ha minacciato di abbandonare la Casa. La produzione lavora per convincerla a restare”.

Nei giorni scorsi anche Luca Calvani e Ilaria Galassi hanno spesso manifestato i loro dubbi sulla possibilità di proseguire la loro avventura o fermarsi.