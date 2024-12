Federica Pellegrini quest’anno è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

Federica, nel corso delle puntante del programma, si è dimostrata una brava ballerina, anche se ne sono successe di tutti i colori durante il suo percorso a Ballando. Come è risaputo il suo coach Angelo Madonia è stato “licenziato” per divergenze professionali con la Rai, mentre Samuel Peron, subentratogli, ha abbandonato in quanto a 48 ore dal suo arrivo si è infortunato.

Insomma una successione di eventi per Federica Pellegrini che però non hanno inficiato le sue prestazioni, visto che sabato prossimo parteciperà alla finale con il suo nuovo partner Pasquale La Rocca, e non sarà di certo una outsider.

L'intervista rilasciata della Pellegrini alla Vernier

Domenica scorsa Federica Pellegrini è stata ospite a Domenica In. Durante la sua intervista con Mara Venier ha rilasciato dichiarazioni che hanno avuto grande risonanza sui media. “È bello anche così, sono successe tantissime cose in mezzo, un triste destino ci ha unito e ieri sera (sabato per chi legge) è stata incredibile. Due settimane tostissime, con l’obiettivo della finale. Tanta roba, è bello vedere quando il lavoro viene fuori. Sono molto felice. Ballando è stata una sfida con me stessa”.

Federica ha parlato ovviamente di quanto è successo tra Lucarelli e Madonia. «Ho provato po’ di disagio perché nella discussione con Selvaggia Lucarelli non c’entravo niente. Non parlavano del ballo, ma di altro e mi sono sentita a disagio. La discussione mi ha toccato poco, quella di Selvaggia era soltanto una battuta».

Dalle parole della campionessa di nuoto è evidente che non abbia affatto gradito il comportamento di Madonia. Infatti ha incalzato: «Quello che mi ha ferito di più è stato quando Angelo ha detto che non era la sua competizione. Io mi sono sentita da sola. Ho pensato: “Abbiamo passato due mesi a fare cosa”»?

Dopo l’ospitata ci si aspettava ovviamente una reazione da parte di Angelo Madonia. Tutti si aspettavano che “sboccasse” sui social e invece il silenzio assoluto. Sulle pagine social di Madonia appaiono le sue regolari lezioni e nessun riferimento a ciò che è accaduto a Ballando con le Stelle.