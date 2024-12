C’è tanta preoccupazione nei confronti di Fedez, apparso non al meglio sul palco di Sarà Sanremo. Durante l’appuntamento odierno de La Volta Buona è emerso qualche ulteriore dettaglio al riguardo.

Il rapper milanese ha presentato il suo nuovo brano con il quale tornerà sul palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2025. Il titolo scelto è Battito: “E’ una moltitudine di cose – ha spiegato Fedez -. Una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata ad una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”. Poca voglia di parlare e dilungarsi, ma soprattutto è parsa evidente ai telespettatori una certa fatica nel pronunciare quelle parole. Si teme, dunque, che stia vivendo una nuova fase complessa dal punto di vista medico o di quello della salute mentale, come già accaduto negli ultimi mesi. I fan chiedono rassicurazioni in merito, ma il diretto interessato si è barricato dietro un muro di silenzio. A rompere il silenzio è stata sua madre, Annamaria “Tatiana” Berrinzaghi, che all’Adnkronos ha dichiarato: “Niente di grave, più di questo non voglio dire”.

Ieri sera, all’uscita dal teatro Ariston, Fedez si è infatti allontanato dal retro, circondato dagli addetti alla sua sicurezza personale, che lo ha protetto dall’innocente domanda dell’inviato de La Volta Buona, Domenico Marocchi, che gli ha chiesto: “Che Sanremo sarà?”. Nessuna risposta, solo una mano di un bodyguard posta dinanzi alla telecamera e l’espressione scura in volto del rapper.