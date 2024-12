Nella giornata di ieri, Bianca Guaccero è stata una delle ospiti di Monica Setta a Storia di Donne al Bivio Weekend. La conduttrice ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle e del nuovo compagno Giovanni Pernice, conosciuto proprio durante il dancing show di Milly Carlucci.

“Quando mi hanno chiamato per dirmi che mi avevano presa a Ballando con le Stelle sono stata felice come una bambina di cinque anni. Era agosto. Ero in Puglia a casa dei miei, ci saranno stati 40 gradi! Ho urlato! Ballando con le Stelle è stata per me una grande vetrina, grazie a Milly Carlucci ho sperimentato il musical, che è una mia grande passione”.

La Guaccero ha poi ricordato il primo incontro con Pernice: “Ero molto curiosa di conoscere il mio ballerino perché non sapevo chi mi sarebbe capitato. Avevo studiato il cast e avevo individuato qualcuno che poteva fare al caso mio. E Giovanni era fra quelli. Lui mi ha subito fatto sentire a casa, sono stata molto fortunata. […] La storia con lui? Io sono il bastian contrario e quando tutti i miei amici mi dicevano che a Ballando mi sarei innamorata dicevo di no, mica è un’agenzia matrimoniale. Mi arrabbiavo! E solo per il fatto che me l’avevano detto mi dicevo che non sarebbe mai successo. E invece è successo”.

Bianca Guaccero: "Giovanni ha conosciuto mia figlia"

“Mia figlia gli ha detto ‘mi raccomando, fai diventare mamma più competitiva!’ perché io non lo sono, puntavo solo allo show non alla gara. Lei e Giovanni sono diventati un’associazione a delinquere. Mi ha detto che quando mi sgridava era perché voleva che dessi il meglio di me”.

La figlia di Bianca Guaccero, Alice, è nata da una precedente relazione che la conduttrice ha avuto con Dario Acocella, regista conosciuto nel 2010 sul set della fiction Capri. Nel 2013 i due si sono sposati, ma il matrimonio è giunto al capolinea nel 2017.