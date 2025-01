Dopo i rumor delle ultime settimane, Carlo Conti ha confermato la presenza di Selvaggia Lucarelli nella striscia post-Saremo, ma non come conduttrice, bensì nelle vesti di opinionista fissa. Come riportato da Giuseppe Candela, il direttore artistico del Festival di Sanremo ha confermato in un intervento a La Freccia la presenza della giurata di Ballando con le Stelle, svelandone il ruolo.

“Come è successo negli ultimi anni la conduzione, accanto a me, cambierà ogni sera - ha detto Conti -. Confermo che Selvaggia Lucarelli sarà al Dopofestival, ma non come co-conduttrice, bensì nel ruolo di ospite fissa per commentare a caldo le serate. Avendo reintrodotto il Dopofestival. Al massimo andremo avanti fino all’una: la pubblicità è stata venduta fino a quell’ora. Ma cercherò di finire a un orario decente per passare la linea ad Alessandro Cattelan”.

Carlo Conti ha poi aggiunto: “Colgo l’occasione per sottolineare che Tommaso Paradiso, Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro non hanno presentato nulla per Sanremo perché avevano altri progetti. Con il mio gruppo di lavoro abbiamo tirato fuori come prima, più di prima, una sfida tra soubrette. Grandi protagoniste del varietà che ora lavorano principalmente come opinioniste. Non un talent show, ma uno show talent con giuria che le voterà. Sarà una gara pepata”.

E infine: “La comunicazione dei primi cinque artisti di ogni serata, compresi i finalisti, non seguirà un ordine legato alla reale classifica, ma sarà randomico. Non si saprà, quindi, chi ha ottenuto più voti. In questo modo sarà più sorprendente la proclamazione del vincitore”.