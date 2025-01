Melisa Sabancı Tapan ha parlato per la prima volta del suo fidanzato Kerem Bursin, apparso l'ultima volta davanti ai suoi fan con il film Blue Cave, per Amazon Prime. Un film che ha riscontrato molto successo soprattutto in Italia.

Melisa Sabancı Tapan è stata vista a Bebek l'altro giorno. Subito è stata fermata dai giornalisti. La prima domanda è stata ovviamente su Kerem e sul loro amore. L’imprenditrice è apparsa dapprima molto imbarazzata, poi con un gran sorriso ha parlato apertamente.

"Siamo molto felici. Tutto sta andando molto bene. Tuttavia nessuno di noi due vuole essere interferire nella nostra vita privata dell’altro. Siamo entrambi impegnati con il nostro lavoro. Non possiamo vederci molto, siamo separati da un pò". Questo è quanto è stato riportato da Onur Aydin di Haberturk.

Inoltra la stessa Melisa Sabanci ha confessato che da poco è tornata da Çeşme, dove ha incontrato il suo fidanzato che era lì per un nuovo progetto cinematografico. A quanto pare Melisa viaggia molto insieme al suo compagno. Ogni volta che può, trascorre dei giorni con lui in base ai suoi spostamenti. “E’ normale che io vada dove sia lui - afferma Melisa - altrimenti non riusciremmo mai a vederci e stare insieme. Cogliamo l’attimo, che è sempre più bello. L’importante è stare insieme, il posto non conta, soprattutto devo dire che io e Kerem non amiamo essere al centro dell’attenzione, soprattutto mediatica”.

Da donna innamorata conclude l’intervista definendo il suo fidanzato un grande uomo, un gran professionista e un amante d’altri tempi

I due giovani turchi sono stati insieme anche dal sindaco Ercan che ha invitato l'attore Kerem Bursin ad una cena, visto che ha recitato nella pubblicità, a Yenipazar.