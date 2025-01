Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione odierna di Uomini e Donne (lunedì 13 gennaio), la tronista ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Ciro Solimeno, 22enne originario di Torre Annunziata, città della provincia di Napoli che ha dato i natali anche a Stefano De Martino. Nulla da fare, dunque, per l’altro corteggiatore in lizza, Gianmarco Steri, originario di Roma proprio come Martina.