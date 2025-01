Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta in studio a Uomini e Donne, e ha deciso di uscire dal programma con Ciro Solimeno, preferendo il corteggiatore originario di Torre Annunziata a Gianmarco Steri.

Una scelta che ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i fan della trasmissione. Tuttavia, Gianmarco Steri avrà l’occasione di avere il suo epilogo felice a Uomini e Donne. Il barbiere 28enne romano sarà, infatti, il nuovo tronista del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Nato nel 1996, Gianmarco gestisce due barber shop: uno a Centocelle, l’altro a Villa Gordiani.

Si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per aver corteggiato proprio Martina, con la quale ha condiviso diversi baci. Alla fine, l’ex volto di Temptation Island ha scelto però di conoscere dietro le telecamere il ‘rivale’ Ciro Solimeno, cominciando una conoscenza con lui.

Gianmarco Steri, nuovo tronista di Uomini e Donne

Durante la registrazione, pare che lo stesso Gianmarco non abbia reagito benissimo. In lacrime ha speso comunque bellissime parole su Martina. Dopo questo sfogo Maria De Filippi lo consola con dolci parole e pensieri su di lui. Poi arriva la domanda: “Vuoi salire sul trono? Vorremmo che tu fossi il nuovo tronista se ti fa piacere”. Parte un applauso poderoso in studio con Gianni Sperti e Tina Cipollari visibilmente contenti della proposta. Dopo un minuto di silenzio Gianmarco dice sì.

Al suo fianco, in questa esperienza inedita, Francesca Sorrentino, l’unica tronista ancora in carica dallo scorso settembre.

Immediatamente scattano i commenti sui social. In primis sulla scelta di Martina, non benvoluta da molti fan che avrebbero preferito Gianmarco a Ciro. Altri commenti a favore del nuovo tronista. Non sono mancate infine i commenti negativi sulla risposta affermativa del corteggiatore non scelto: “Eh meno male che volevi Martina. Siete interessati alla televisione non all’amore!”.