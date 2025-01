Nella giornata di ieri, si è verificata l’ennesimo “drama” tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (ormai si è perso il conto). Negli ultimi due giorni, l’ex velina e il modello milanese hanno discusso in più di un’occasione, ma durante la festa a tema organizzata ieri sera dal Grande Fratello è scoppiato una lite furibonda che ha portato ad una nuova rottura.

Lo sfogo di Shaila Gatta

“Sono ubriaca e in vino veritas. Secondo me non sismo nello stesso momento. Le cose si fanno in due. Lui invece vuole sentire solo sé stesso e si chiude alla mia versione. La verità è che sono rassegnata e non voglio più piangere. Basta, io sto bene così. Mi merito di stare bene e merito di essere felice e stare serena. Io ho dato tutto a questa persona e lui continua a chiedermi, chiedermi e poi fa i giochetti e cerca di farmi ingelosire. Non ho più la forza. Voglio divertirmi, stare bene, con lui se vuole, ma se non vuole allora basta. Perché quando stiamo soli siamo più liberi. A me dispiace molto, ma le ho provate tutte e non va. Non ho nemmeno più forze per tenere tutto insieme, quindi forse è meglio una chiusura.

Se le cose sono queste, io voglio stare da sola. Che continui a fare l’investigatore e i suoi giochi. Ora fa i dispetti, poi fa il silenzio punitivo, a me non piace più. Ho litigato con tutti per lui, anche con mia madre. Se quando stiamo soli stiamo meglio, allora è meglio chiudere. Lui ha un grande lavoro da fare su di sé. Come mai è nata la lite? Per una mia frase. Dopo un botta e risposta io ho detto ‘per te non sarà mai abbastanza nessuna, perché non sei abbastanza tu per te stesso. Fino a che tu non accoglierai le tue insicurezze, nessuna donna potrà farlo per te’. Lui ha insicurezze sul suo corpo, sul suo passato, io ero aperta a condividere queste insicurezze, ma non vuole. Io che ho combattuto contro tutti per lui. Io mollo, anche perché questa al GF è la sua opportunità, ma anche la mia e non posso annullarmi per lui”.