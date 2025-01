Ieri, martedì 28 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco Steri ha cominciato il suo percorso con due esterne. L’altra novità riguarda la nuova tronista, Chiara Pompei, 23enne originaria di Roma.

Uomini e Donne, prime esterne per Gianmarco Steri

Nell'ultima registrazione, il pubblico ha assistito alle prime esterne di Gianmarco Steri. Dopo un'attenta selezione, il tronista ha deciso di far rimanere alcune ragazze tra le ottomila che si erano presentate. Le prime due uscite sono state conoscitive.

Per quanto riguarda il trono di Francesca Sorrentino, invece, la tronista ha portato in esterna solo Gianluca. I due sono stati molto bene, ma non è scattato il bacio. Gianmarco, l'altro corteggiatore, in studio era molto risentito, ha detto di percepire un muro tra lui e la tronista e di non sapere come oltrepassarlo. I due alla fine hanno ballato insieme per chiarirsi.

La nuova tronista Chiara Pompei

Nella registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio è stata presentata la nuova tronista, Chiara Pompei. Ha 23 anni, è una studentessa universitaria di economia e finanza e marketing. Per lei, come anticipato da Pugnaloni, sono scesi diversi corteggiatori in un appuntamento al buio. Molti di loro sono giovani, anche più piccoli rispetto a lei. La puntata è proseguita poi con il trono Over. Per Gemma Galgani è sceso un nuovo cavaliere, che deciso di tenere per conoscerlo meglio. Giovanni ha iniziato una conoscenza con Margherita e Morena, ma l'esterna con quest'ultima non è andata bene.

Per quanto riguarda Tina Cipollari, nella registrazione di ieri è andata in onda la prima esterna con il corteggiatore Cosimo, ambientata a Roma. I due hanno passato la serata insieme, e lui l'ha portata a cena. È sceso un nuovo corteggiatore e l'opinionista ha chiesto di far tornare uno di quelli che aveva scelto di eliminare, dopo che è stato reso noto che l'uomo possedesse una Ferrari.