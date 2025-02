Dopo il revival de I Cesaroni, anche Un Medico in Famiglia potrebbe fare il suo clamoroso ritorno in tv su Rai 1. Sono anni che Lino Banfi, protagonista assoluto della serie, porta avanti questo desiderio di voler riprendere e concludere in maniera dignitosa per uno dei family drama più famosi in Italia.

Desiderio che sembra poter essere realizzato. Spunterebbero, infatti, le prime anticipazioni sull’undicesima stagione di Un Medico in Famiglia.

Nonno Libero fingerà di essere in fin di vita per riunire dopo tanti anni tutti i componenti della famiglia Martini. Dopo anni di solitudine, Libero ritroverà così gli affetti dei suoi cari, ma la bugia è troppo grande e chiaramente avrà le sue conseguenze. In questo modo tornerebbero Lele, Maria e Annuccia e altre persone vicine a Libero.

Sembrerebbe questa l’inizio della trama di Un Medico in Famiglia 11, proposta dallo stesso Lino Banfi, che è sempre più deciso a riportare l’amatissima fiction in tv, seguendo l’effetto nostalgia de I Cesaroni. Banfi ha detto in diverse interviste “Voglio lanciare un appello per regalare ai fan della famiglia Martini il capitolo finale che aspettano da anni”.

La partecipazione di tutti gli attori interpreti del family drama

Ciò che elettrizza i fan è la partecipazione di tutti gli attori che hanno preso parte negli anni a Un Medico in famiglia. Rispondono infatti all’appello quasi tutti gli attori, felici di accettare la proposta per un’undicesima stagione finale.

Lele Martini, interpretato da Giulio Scarpati; Enrica, interpretata da Milena Vukotic; Cettina Gargiulo, interpretata da Lunetta Savino; Annuccia Martini, interpretata da Eleonora Cadeddu; Ciccio Martini, interpretato da Michael Cadeddu; Maria Martini, interpretata da Margot Sikabonyi; Alberto Foschi, interpretato da Manuele Labate; Elena e Bobò, ovvero, Elena Martini (interpretata da Domiziana Giovinazzo) e Libero Martini Junior detto Bobò (interpretato da Gabriele Paolino) sono i due gemelli figli di Lele e Alice. E ancora Nilde Martini, interpretata da Anita Zagaria, figlia di Libero. Insomma i nipoti e figli saranno tutti presenti.