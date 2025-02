Nei giorni scorsi, Fabrizio Corona ha annunciato che avrebbe pubblicato una nuova puntata del suo podcast Falsissimo su Chiara Ferragni, e che avrebbe fatto nuove rivelazioni su Fedez e Angelica Montini. Ieri, attraverso il portale Dillinger News, l’ex re dei paparazzi ha lanciato un altro scoop sul gossip del momento. Stando alle nuove rivelazioni di Corona, prima di stare con Fedez, Angelica Montini avrebbe avuto un flirt con Andrea Damante. A quanto pare, la ragazza e l’ex tronista di Uomini e Donne si sarebbero frequentati prima che lei iniziasse una storia segreta con il rapper meneghino.

Corona: "Angelica Montini ha frequentato Andrea Damante"

“Dopo le nostre prime rivelazioni vi possiamo dare un altro scoop e dire che Angelica Montini prima di Fedez ha avuto una frequentazione com un personaggio molto conosciuto, con l’ex di Giulia De Lellis Andrea Damante.

E in tutto questo ora Angelica ora dov’è? Sembra aver preso una decisione drastica e aver addirittura lasciato l’Italia. – si legge su Dillinger – Andrea Damante non è mai stato parte del circolino dei radical chic milanesi, quello dei salotti buoni, degli eventi esclusivi e delle conversazioni colte nei locali più trendy.

Certi ambienti si incrociano sempre Eppure, il suo nome continua a emergere in contesti inaspettati. L’ex tronista e dj veronese ha costruito la sua popolarità ben lontano dall’élite meneghina, tra reality, serate in discoteca. Ma se c’è una cosa che il caso Montini dimostra, è che certi ambienti, alla fine, si incrociano sempre, non per soldi o per fama, ma con un unico e grande scopo”.